イスラエルのネタニヤフ首相＝3月、エルサレム（ロイター＝共同）【エルサレム、ワシントン、イスタンブール共同】イスラエルのネタニヤフ首相は8日、テレビ演説し、レバノンで親イラン民兵組織ヒズボラへの攻撃を継続すると宣言した。一方、イラン国営英語放送局プレスTVは8日、ホルムズ海峡が「完全に封鎖された」と報じた。イラン側が対抗措置を取った可能性がある。イランが米国との停戦合意にレバノン攻撃停止も含まれると