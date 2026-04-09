「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）広島が１点リードの九回に２点を失い、痛恨の逆転負けを喫した。敗戦の中で先発・森翔平投手（２８）がチームの明るい材料となった。今季初登板で、７回６安打無失点の好投。凡打の山を築き、巨人打線を手玉に取った。次回こそ、笑顔で仲間とハイタッチを交わす。勝てば間違いなくヒーローだった。勝利まであとアウト三つ。ベンチ最前列から戦況を見つめていた森の手から、白星