◆ソフトバンク1−2西武（8日、みずほペイペイドーム）ようやく最終回に本拠地が沸いた。栗原の右前適時打で1点差に迫り、なおも無死一、二塁。逆転サヨナラへの期待が高まる中、柳田、山川、代打中村晃と倒れてため息に包まれた。小久保監督は「いい追い上げでしたけどね」と唇をかんだ。西武先発の高橋光に封じ込まれた。三回までパーフェクトに抑えられ、ようやく四回2死から栗原が初安打。中盤は走者を出したが、得点圏