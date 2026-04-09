国内有数の家具産地の製品が勢ぞろいする「春の大川木工まつり」が11、12日、福岡県大川市酒見の大川産業会館をメイン会場に開かれる。新作を含む約1万点を特価で販売する。家族連れが楽しめる多彩なイベントもある。市や大川商工会議所などでつくる実行委員会の主催。会館では市内外の約130社がテーブルセットやたんす、ソファのほか、インテリア雑貨を並べる。11日午前10時半からは、小学生が描いた「夢の家具」を職人が製品