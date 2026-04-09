米国、イスラエルとイランは停戦合意を破ってはならない。戦闘を完全に終結させる交渉を成立させ、和平を実現させるべきだ。米国とイランの仲介を担うパキスタンのシャリフ首相が即時停戦を発表した。トランプ米大統領は、エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の開放を条件に、イランへの攻撃を2週間停止すると表明した。イスラエルも同意している。トランプ氏は、ホルムズ海峡が開放されなければイランの全ての発電所