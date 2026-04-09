由布市湯布院町の写真家、梶原常実さん（78）の作品展「浜の記憶」が大分市荷揚町のアートプラザ・ギャラリーAで開かれている。12日まで。梶原さんは福岡県添田町出身。30年前から湯布院を拠点に全国各地を撮影し、東京や地元で作品展を開いてきた。8年ほど前から、リアス海岸が続く県南部や国東半島の漁村を訪れるようになった。漁師町ならではの狭い路地、漁港を照らす赤い街灯、さびれた漁具…。何世代にもわたって重ねら