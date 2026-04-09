日田まつり振興会は「日田川開き観光祭」（5月23、24日）の河川敷駐車場約500台分を有料の事前予約制にすると発表した。10日から市民向けに先行販売し、一般販売は21日から。収益は花火の打ち上げ費用や会場の警備・清掃費用に充てる。大分県日田市中ノ島周辺の河川敷駐車場はこれまで無料の先着順だった。会場周辺では夕方に渋滞が起きていたが、来場時間の分散などで緩和を狙う。駐車場シェアリングサービス「akippa」（アキ