西日本政経懇話会4月例会は16日正午から福岡県久留米市東櫛原町のホテルマリターレ創世久留米で開催します。第一ライフ資産運用経済研究所経済調査部首席エコノミストの熊野英生氏が「2026年度の日本経済展望〜イラン情勢でどうなるか？」と題して講演します。西日本政経懇話会は年会費7万2000円（昼食代含む。代理出席可。お試し料金8000円1回限り）。問い合わせは同会事務局＝092（711）5131。