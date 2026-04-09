熊本県荒尾市と近隣の写真愛好家でつくる「荒尾写真クラブ」の写真展が8日、同市の荒尾総合文化センターで始まった。合志市の野生動物写真家、横手一敏さん（84）の個展との合同開催。会員で昨年8月に亡くなった長洲町の川田美智子さん＝享年70＝の作品を紹介する追悼コーナーも設けた。入場無料。12日まで。クラブは結成73年と歴史が古く、現在は50代から80代の7人が月例会に作品を持ち寄るなどして切磋琢磨（せっさたくま）