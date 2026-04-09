食文化を通じて環境と人、命のつながりを考えてもらう「ごはんといのちのストーリー展」が10日、熊本県益城町福富のグランメッセ熊本で開幕する。食には農林水産業、流通、調理などで多くの人たちの営みが関わり、動植物のいのちと人のいのちの絆でリレーされるという物語を分かりやすく紹介する。入場無料。19日まで。会場には親子一緒に楽しみながら学べる体験コーナーを設置。ヒトデやウニ、エイの皮にじかに触れ、カツオの