日田高等技術専門校（大分県日田市朝日ケ丘）で7日、入校式があり、2学科の入校生31人が1年間の学びをスタートさせた。同校は県立の職業能力開発校。本年度は事務に必要な簿記やパソコンの資格を得るオフィスビジネス科に11人（18〜34歳）が、造園技術を身に付けるガーデンエクステリア科に20人（29〜74歳）が入校した。式では、河室幸一校長が「本校への期待や役割は一段と高まっている。入校生の年齢は18歳から74歳とさま