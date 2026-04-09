長崎県佐世保市の宮島大典市長は佐世保港へのクルーズ船誘致のため、クルーズの本場、米マイアミでトップセールスに臨む。サービスや価格が最上級に位置付けられるラグジュアリークラスの誘致を促進し、地域経済へのさらなる波及効果を図る狙いだ。2025年の寄港回数は、予定を下回ったものの過去最多の128回に達した。しかし、「ラグジュアリー」「プレミアム」「カジュアル（スタンダード）」と分類されるうち、最もお手頃な