長崎和牛と、南島原産のジャガイモがコラボレーションした冷凍商品の「長崎和牛コロッケ」が誕生した。インターネット上でも販売する計画で、関係者は「全国で味わってもらえる商品を目指したい。長崎和牛、南島原の知名度向上になれば」と意気込む。発案したのは1949年に佐世保市俵町で創業した「田中精肉店」。同じ商店街の焼き鳥店に相談したところ、南島原市西有家町でそうめん製造や野菜加工を手がける「三和サービス」を