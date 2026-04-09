長崎の牛に長崎の豚−。畜産県でもある故郷の産業と食卓を守るのが「使命」だと、佐世保食肉センター（長崎県佐世保市干尽町）・管理事業本部の内海俊二本部長は言う。明治期に自治体が設けた「と畜場」（食肉処理場）が源流。現在は同市の委託を受け、一頭丸ごとの「枝肉」に解体加工し、その工程の副産物である内臓肉とともに、市場に出入りする卸売業者に販売する。競りをする市場の運営も手がける。県内の精肉店やスーパ