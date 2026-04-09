長崎県島原市医師会看護学校の入学式が8日、同市萩原1丁目の同校であり、16期生15人が看護の道へ踏み出した。稲田善久校長が「人々に手を差し伸べることができるよう知識、経験の習得に励んでください」とあいさつ。新入生を代表し、金子瑠奈さん（18）が「看護師として誇りと責任が持てるように知識、技術、態度の修養に努めます」と誓いの言葉を述べた。同校は1955年、島原准看護婦学校として開校。2011年からは准看護師と