福岡県糸島市沖の養殖ワカメによる二酸化炭素（CO2）の吸収量が、「環境価値」として排出量の売買を可能とする民間主導の制度「Jブルークレジット」として認められた。2024年6月から1年間に糸島漁協の全15漁業者が育てたワカメの吸収分は1・7トン。糸島漁協や同市は認証を通して漁業振興や環境問題への啓発に生かしたい考えだ。