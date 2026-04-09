画家、詩人、俳人…。英ロンドンと佐世保という二つの街を拠点に活動する瀧口進さん（81）。2006年に郷里・佐世保市で始めた絵画個展が8日、新型コロナ禍による中断を経て7年ぶりに長崎県佐世保市博物館島瀬美術センターで始まった。今回のテーマは「山頂と雲の乱舞」。これまでは国内外の風景画などを多く出してきた。再開に際して「新たな画風を」と考え、思い付いたのが山だったという。本人が語る。「人は山のある風景に