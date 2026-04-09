台湾出身の徐若熙が7回1失点の好投も報われず、来日2戦目で初黒星を喫した。初回2死から小島に先制ソロを被弾。二回以降は毎回走者を背負いながらもゼロを刻んだが、打線の援護がなかった。「本塁打を打たれたのは失投だと思う。もったいない1球になってしまった。それ以降は、しっかりと投げることができたと思う」と命取りとなった1球を悔やんだ。