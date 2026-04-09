お嫁さんとお義母さんとの関係性は、なかなか難しいもの。決して正解はありませんが、お義母さんがお嫁さんを「よそのご家庭のお嬢さん」という認識で見ることができないと、こじれる可能性が大きくなります。今回はおすそ分けが大好きなお義母さんのお話です。はたしてそこに見え隠れする本心とは……？第5話想ってくれている……？【編集部コメント】シホさん、意外とハッキリ言うタイプなのですね（笑）。けれどそんなシホさ