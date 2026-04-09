長崎県は2025年の観光動向調査を発表した。県内の主要な観光施設の利用者数は621万7058人で前年比10・2％増だった。県観光振興課は、昨年9〜11月に県内各地で関連イベントが開かれた「ながさきピース文化祭」や、人気のアニメやゲームに関する特別展が集客をけん引した、とみている。県が29カ所の観光施設に、それぞれ聞き取りして集計した。最多は88万2846人が訪れた長崎市の長崎原爆資料館で、前年比10・9％増だった。同市の