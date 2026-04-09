不登校の子どもたちに配慮した教育を提供する「学びの多様化学校（不登校特例校）」が長崎市魚の町の長崎市民会館内に開設され、8日始業した。学習指導要領にとらわれず、一人一人のペースに合った授業時間や指導内容を設定できる。市内中学校の生徒が対象で、計17人が通う。文部科学省によると、県内では初の取り組み。長崎市教育委員会によると、2023年度の不登校の中学生は707人で、5年前から倍増した。生徒100人当たりの割