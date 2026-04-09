佐賀県は8日、直近1週間（3月30日〜4月5日）に県内24の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は58人（前週比63人減）だったと発表した。1機関当たりの感染者数は2・4人。新型コロナウイルスの感染者数は2人（同7人減）。県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は3人（同2人増）だった。（松本紗菜子）