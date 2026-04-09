デジタルトランスフォーメーション（DX）や人工知能（AI）の活用を推進している福岡県田川市は1日、村上卓哉市長が最高デジタル統括責任者（CDO）と最高AI責任者（CAIO）に就任し、それぞれの補佐官ポストを新設して、専門的知見を有する民間会社の2人に委嘱した。