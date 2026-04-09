全国各地から焼き物ファンを集める「第122回有田陶器市」が、29日から5月5日までの1週間、佐賀県有田町中心部と町内各地の商業施設などで開かれる。主催する有田商工会議所によると、陶磁器の販売を中心に今年も400店以上が出店、例年並みとなる100万人超の人出を見込む。期間中の午前9時半（初日は同9時）〜午後4時半は、JR佐世保線の上有田〜有田駅間の約4キロが歩行者天国になり、裏通りには古い町並みを楽しむカフェや飲食