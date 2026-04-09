音声メディア「西日本新聞Podcast（ポッドキャスト）」で9日から、新番組「ごりょんさん博多のおと」が始まりました。長い歴史と伝統が息づく福岡市の中心部、旧博多部で受け継がれてきた言葉を、地元の女性（ごりょんさん）たちが季節の話題を織り交ぜて紹介する番組です。メインパーソナリティーは、地域おこしグループ「博多ごりょんさん・女性の会」（西川ともゑ会長、20人）のメンバーで、旧博多部で生まれ育ち、ずっと