国特別史跡・熊本城跡（熊本市中央区）は2016年4月14日と16日の熊本地震で被災した。崩落した石垣、倒壊した櫓(やぐら)。震災直後に現地で見た惨状は忘れがたい。あれから10年。復興に向けた工事と発掘調査が続く城を訪ねた。（文・野村大輔、イラスト・河辺瑞樹）熊本地震から10年を迎える熊本城。まだ震災の爪痕が残る 石垣全体の約3割（約2万3600平方メートル）が壊れ、モルタルを吹き付けて応急処置を施した石垣があ