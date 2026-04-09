新潟県内のガソリン価格は3週連続で値下がりしています。 資源エネルギー庁が発表した4月6日時点のレギュラーガソリンの店頭価格は1リットルあたり166．3円と、前の週に比べ3．2円値下がりました。 3月16日に過去最高となる190円台となったのをピークに3週連続の値下がりとなっています。 これは中東情勢の悪化に伴い高騰したガソリン価格を170円程度に抑えるため、政府が支給している補助金の効果が出ている