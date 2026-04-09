お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功が、MCを務める8日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）を欠席。代役をお笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが務めた。【写真】「元気になりました」 浜田雅功『ごぶごぶラジオ』復帰収録の様子番組冒頭、ジュニアは「さぁ始まりました『水曜日のダウンタウン』、よろしくお願いします！」と浜田と同じようにあいさつ。「浜田さんがインフルエンザと