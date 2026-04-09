テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）の第2話が9日、放送される。【場面写真】いい雰囲気にも見えるけど…窪田愛流への“復讐”に燃える原菜乃華本作は、「火神の子」として生きる女子高生・郷田るな（原菜乃華）が主人公。祖母と営む鍼灸院で自らの血を入れたモグサを用いて「自己実現」を販売する信者ビジネスを行っていた。その背景ゆえ、学校で孤立するるなにとって唯一の理解者は幼なじみのスバルだ