関西六大学野球連盟の春季リーグが開幕した。2季ぶりの王座奪回を目指す大商大野球部に今春、新しいマネジャーが加わった。松本乃愛さん（1年＝西条）だ。先輩マネジャーに交じり、3月上旬から奈良県内の関屋グラウンドで精力的に練習のサポートを行っている。夏の選手権大会、春の選抜大会でともに6度の甲子園出場を誇る西条。1959年夏の甲子園大会を制した名門校で松本さんは野球部マネジャーを務めた。高校生活最後とな