吉本興業の養成所・NSC（吉本総合芸能学院）を今春卒業したルーキーたちによる『大ライブ OSAKA 2026』が8日、大阪市内で行われ、女性コンビ「国背負い」が優勝した。【写真】圧巻の“てんこ盛りボディ”を披露した優勝コンビの国背負いNCS大阪48期生とエリア校生から169組（大阪164、名古屋1、福岡4）が出場し、決勝には12組が進出。漫才やコントで頂点を争った。国背負いは、池田てんこ盛り（19）とこけ若（21）のコンビ。