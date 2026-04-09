「たまたま……」――俳優・畑芽育が明かしたのは、W主演を務める志田未来との仲の良さが伝わるエピソード。今回の共演をきっかけに連絡先を交換し、交流を深めているそう。子役出身で身長がほぼ同じという共通点を持つ2人が、息の合ったやりとりを見せた。(左から)畑芽育、志田未来○スタッフと親交を深めるためにプロフィール帳を配布ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『エラー』(12日スタート 毎週日曜22:15〜)の制作発表会見が8日