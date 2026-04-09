「自分のルールを固く持っているような女性」――。俳優の栗山千明がそう表現したのは、ドラマ『エラー』で演じる中田千尋。再婚相手とその間に生まれた子を優先していることで実の娘との親子仲が最悪になるという難役だ。決して共感しやすいとは言えない役柄を演じるなかで見つけたという共通点を明かした。栗山千明○栗山千明、畑芽育の母親役でドラマ出演ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『エラー』(12日スタート 毎週日曜22:15〜