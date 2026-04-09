２週間の停戦合意でドル安強まるひとまず安堵感も依然として流動的＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、米国とイランの２週間の停戦合意が決定したことでドル安が強まった。円高の動きも加わり、ドル円は一時１５７円台に下落する場面も見られた。ただ、後半には１５８円台後半まで下げ渋る展開。 株高・原油安が強まるなど、市場はひとまず安堵感に包まれている。ただ、警戒感が完全に払しょくされたわけではない。