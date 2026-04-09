◆桜花賞追い切り（８日、栗東トレセン）第８６回桜花賞・Ｇ１（１２日、阪神）の追い切りが８日、東西のトレセンで行われた。機敏なフットワークで駆け抜けた。アランカールは栗東・ＣＷコースでセッション（６歳オープン）を３馬身半追走。４角で並びかけると、馬なりでシャープに脚を伸ばした。６ハロン８５秒４―１１秒４で併入。斉藤崇調教師は「やりすぎないように。時計的にも動き的にも、ちょうどいい形で終われた」と