◆桜花賞追い切り（８日・栗東トレセン）第８６回桜花賞・Ｇ１（１２日、阪神）の追い切りが８日、東西のトレセンで行われた。チューリップ賞２着のナムラコスモスが坂路で楽な手応えで伸び、「Ｇ」評価を獲得した。多くの時間を共にしているからこそ、息はピッタリだった。ナムラコスモスは栗東のＤＰコースをキャンターで周回したあと、坂路でタイセイディアマン（４歳２勝クラス）を４馬身ほど追いかけ、馬なりのまま１馬身