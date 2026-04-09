ヒットが見込めそうなのは……最大12連休となりそうな今年のゴールデン・ウィーク（GW）。遠出の外出もいいけれど、気になる作品を映画館で……というむきも多いのでは。【写真を見る】やはり破格のヒットは確実？人気シリーズに戦いを挑むGW作品映画担当記者に聞くと、GW公開予定の作品でヒットが見込めそうなのは、邦画ではSnow Manの目黒蓮（29）主演の「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）、洋画では、アメリカの小説家ロー