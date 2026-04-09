反米感情を懸念する米国民当初の予測とは異なり、米国・イスラエルとイランの間との戦争（中東戦争）は長期化するとの見方が強まっている。【写真】「お前はクビだ！」トランプ氏に解任された“閣僚”2人は評判の美女トランプ米大統領が4月1日に「イランを石器時代に戻す」と警告したことは、紛争の早期終結を期待していた投資家にとって想定外だった。紛争終結の時期が示されなかったことを受けて、原油価格は再び1バレル＝10