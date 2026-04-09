かなりキツめの表現で高市早苗首相は6日の参院予算委員会で、1月の通常国会冒頭での電撃解散に言及。その判断を前もって自民党執行部に相談しなかったと述べた。国会の場で「みんな怒り狂っていた」などとかなりキツめの表現を使って当時を振り返ったが、この発言を自民党執行部側はどう見たのか。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」高市氏の発言は国民民主党・足立康史議員からの