8日のニューヨーク株式市場は、アメリカとイランの即時停戦合意を受けて買い注文が広がり、株価は1300ドルあまり大きく値上がりしました。ニューヨーク市場では8日、アメリカとイランが2週間の停戦で合意したことを受け、買い注文が広がり、株価は一時1400ドル以上急騰しました。原油輸送の要衝・ホルムズ海峡の航行が増加するとの期待感から幅広い銘柄が買われ、特に燃料代高騰の懸念があった航空関連の株が買い戻されました。ダ