モニター画面に見入るニューヨーク証券取引所のトレーダー（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は大幅反発し、前日比1325.46ドル高の4万7909.92ドルで取引を終えた。米国とイランの即時停戦の合意を好感し、買い注文が膨らんだ。トランプ米大統領がエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の開放を条件にイラン攻撃を2週間停止すると表明し、中東の緊張緩和への期待が高まった。イ