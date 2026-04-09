【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は急反落し、指標の米国産標準油種（WTI）の5月渡しが前日比18.54ドル安の1バレル＝94.41ドルで取引を終えた。米国が要衝ホルムズ海峡の開放を条件にイランとの2週間の停戦で合意したことから供給不安が和らぎ、売り注文が膨らんだ。