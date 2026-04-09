東京都建設局は、恩賜上野動物園の東園と西園を結ぶ「新たな乗り物」の整備計画を公表しました。2026年度に着工し、2029年度（令和11年度）の供用開始を目指します。かつての「上野モノレール」のルートを継承しつつ、地上最大14メートルの高さから不忍池を一望できるこの新システムは、位置エネルギーを走行に活用する次世代の省エネ設計。全車両バリアフリー対応で、ベビーカーや車いすでの移動が劇的にスムーズになります。本記