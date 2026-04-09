開催：2026.4.9 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 3 - 0 [マリナーズ] MLBの試合が9日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとマリナーズが対戦した。 レンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴア、対するマリナーズの先発投手はブライアン・ウーで試合は開始した。 5回裏、1番 ブランドン・ニモ 3球目を打