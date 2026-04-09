健康や見た目の維持のために、筋トレに励む人は多い。しかし、スポーツ医学を研究している筆者によれば、ほんの少しの工夫でその若返り効果は大きく高まるという。自宅でも簡単に取り入れられるトレーニングのやり方など、アンチエイジングの視点から新しい筋トレ法を伝授する。※本稿は、運動生理学者の青井 渉『筋肉はすごい 健康長寿を支えるマイオカイン』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。健康寿命を伸ばすに