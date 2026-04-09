最近、言葉が出にくい、忘れっぽい、考えが鈍い――それを年齢のせいだと思っていませんか。実はその不調、静かに進むビタミン不足のサインかもしれません。脳はなぜ栄養欠乏で「頭が悪くなる」のか。見過ごしやすい仕組みを知っておきませんか。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』をもとに解説します。ビタミン不足は静かに脳を鈍らせる