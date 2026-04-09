現役プロサッカー選手と結婚した韓国の美人アナウンサー、クァク・ミンソンの近況投稿が話題だ。【写真】旦那が羨ましい…クァク・ミンソンの大胆水着姿クァク・ミンソンは最近、自身のインスタグラムを更新し、中国・上海で撮影したとみられる数枚の写真を投稿した。公開された写真には、ミニ丈のキャミソールワンピース姿で夜の街中に佇むクァク・ミンソンが写っている。華奢な肩のラインやすらりと伸びる美脚をチラ見せしつつ、