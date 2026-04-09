札幌市の小学校１９５校で４月８日に入学式が開かれました。今年度は１万２７８５人が入学。これからピカピカのランドセルを背負って小学校に通い始めます。（新１年生）「小学校でがんばりたいことは勉強です」（新１年生）「体育と算数をがんばりたいです」新たな生活が始まるこの時期、注意が必要なのが通学中の交通事故です。登校時間帯にドライブレコーダーが捉えていたのは…バス停の影から飛び出す、ランドセル