美浦・小島厩舎で厩務員に転身した国枝栄元調教師の担当馬トクシーカイザー（牡６歳）が、次走に予定している鎌倉Ｓ（２５日・東京）で武豊とコンビを組むことが分かった。同騎手が８日に自身の公式ホームページを更新。「トクシーカイザーという馬を頼まれました。これがなんと、調教師を勇退してヘルパー厩務員に転身された国枝栄先生の担当馬なのだとか。実はいまからちょっと緊張しています」（原文のまま）とつづった。