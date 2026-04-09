北海道下川町西町の木材処理工場で、2026年4月9日、男性作業員（50代）が頭から出血する事故がありました。9日午後10時半すぎ、「同僚が頭にけがをした」と男性の同僚から消防に通報がありました。警察によりますと、搬送時男性は意識のある状態だったということです。男性は当時、同僚と離れた位置で、工場の機械のメンテナンスを1人で行っていて、何らかの原因で高所から落下し、頭を打ったとみられています。警察は、男性がどの